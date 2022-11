Ռուսաստանցի գերիների գնդակահարության տեսանյութերը կեղծ չեն․ NYT

Նոյեմբերին սոցցանցերում տարածված ռուսաստանցի գերիների ենթադրյալ գնդակահարության երկու տեսանյութերը կեղծ չեն, հաստատում է The New York Times-ը։ Գործակալությունը, այնուամենայնիվ, ընդգծում է, որ հրապարակված տեսանյութերից անհնար է պարզել դեպքի հանգամանքները։

Նոյեմբերի 18-ին սոցցանցերում ռուսաստանցի ռազմագերիների սպանությունը պատկերող երկու տեսանյութեր էին տարածվել։ Առաջինում շուրջ 10 ռուսաստանցի զինվորներ ձեռքերը վերևում պահած դուրս են գալիս մի տնից և հանձնվում դեղին թևկապերով և կամուֆլյաժով ուկրաինացի զինծառայողներին։ Նրանք հրամանով պառկում են գետնին։ Տեսանյութը կտրուկ ավարտվում է, երբ կադրում մի ուրիշ մարդ է հայտնվում՝ ենթադրաբար ռուսաստանցի, և լսվում է կրակոցի ձայն։ Երկրորդ տեսանյութում, որը, հավանաբար նկարահանված է դրոնով, երևում են զինվորների մարմինները, իսկ նրանց կողքին՝ արյան հետքեր։

Around 10 surrendering Russian soldiers were killed after one of them decided to start shooting at the Ukrainian soldiers at the scene.

The Russian soldier feigning surrender clearly didn’t care at all about the lives of his fellow soldiers.pic.twitter.com/vQ2sJAuL9x

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2022