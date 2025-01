Թրամփի սիրտը Կանադա է ուզում, Մասկը շախ է տալիս

Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը հունվարի 7-ին (հերթական անգամ) հայտարարել է, որ Կանադան պետք է ԱՄՆ 51-րդ նահանգը լինի։ Լրագրողների առաջ ունեցած իր ելույթում Թրամփն ասել է, որ ռազմական միջոցների չի դիմի, բայց պատրաստ է «տնտեսական ուժ» կիրառել։ «Քանի որ Կանադան ու Միացյալ Նահանգները միասին՝ իրոք ուժեղ կլինի», – հայտարարել է Թրամփը։ Իր Truth Social սոցիալական կայքում ԱՄՆ նախագահը երկու քարտեզ է հրապարակել, որոնցում Կանադան Ամերիկայի կազմում է։

Վերջերս իր պաշտոնաթողության մասին հայտարարած Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն պատասխանել է Թրամփին։ «Շանս չկա, որ Կանադան դառնա Միացյալ Նահանգների մաս», – X-ի իր էջում գրել է Թրյուդոն։

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

