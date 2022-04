Ամերիկացի ոստիկանը սպանել է սև մարդու․ Գրենդ Ռեփիդսում ցույցեր են

Միչիգան նահանգի Գրենդ Ռեփիդս քաղաքում սպիտակ ոստիկանը կրակել է 26-ամյա աֆրոամերիկացի Պատրիկ Լյոյային և սպանել նրան։

Ըստ Գրենդ Ռեփիդսի ոստիականական բաժանմունքի հրապարկած տեսանյութի՝ ոստիկանը, համարանիշի հետ կապված խնդրի պատճառով կանգնեցրել է Լյոյայի մեքենան և պահանջել նրա վարորդական իրավունքը։ Ոստիկանի հետ խոսակցության ընթացքում Լյոյան փորձել է փախնել, ոստիկանը էլեկտրահարող ատրճանակը ձեռքին հետապնդել է նրան, գցել հատակին։ Տեսանյութում երևում է, որ աֆրոամերիկացի տղամարդը բռնել է նրա ատրճանակի փողը, որպեսզի ոստիկանը չէլեկտրահարի իրեն։ Տեսաձայնագրությունը այնուհետև, ըստ ոստիկանության, «պատահաբար» անջատվել է։

Հրապարակվել են նաև Լյոյայի մեքենայի ուղևորի նկարահանած կադրերը, որոնք ցույց են տալիս՝ ինչպես է ոստիկանը, արդեն հրազենով, կրակում Լյոյայի գլխին:

Այժմ Միչիգանի ոստիկանությունը հետաքննում է միջադեպը։

Newly released video shows a Grand Rapids (MI) police officer shooting unarmed 26 yo Patrick Lyoya while he was on the ground & facing away from the officer! Patrick never used violence against this officer even though the officer used violence against him in several instances. pic.twitter.com/5vNSWDYUpz

— Ben Crump (@AttorneyCrump) April 13, 2022