Իսրայելի ուժայինները կրկին ահաբեկում են պաղեստինցիներին

Իսրայելի ոստիկանությունը հերթական ռեյդն է իրականացրել պաղեստինցիների և մուսուլման աշխարհի համար 3-րդ ամենակարևոր սրբավայրում՝ բռնազավթված Երուսաղեմի Տաճարաց լեռան վրա գտնվող Ալ-Աքսա մզկիթում։ Վիրավորվել է շուրջ 150 մարդ։ Առնվազն 300 մարդ բերման է ենթարկվել։ Ոստիկանները, ըստ որոշ ականատեսների, անխտրական բռնություն են կիրառել մզկիթում աղոթելու համար հավաքված մարդկանց, ինչպես նաև անգամ բուժաշխատողների նկատմամբ, ում մուտքը մզկիթ նրանք փորձել են խափանել։ Սրբատեղիում կիրառվել է նաև արցունքաբեր գազ։

Իսրայելի ոստիկանությունը պնդում է, թե մուտք է գործել տաճար ցրելու «բռնի ամբոխը» այն բանից հետո, երբ մզկիթում գտնվող պաեստինցիների մի խումբ քարեր է նետել հրեական աղոթատեղիի ուղղությամբ։ Ըստ ուժայինների՝ ձերբակալվել է շուրջ 300 մարդ, պաղեստինյան աղբյուրները խոսում են 400 մարդու ձերբակալման մասին։

Ըստ տեղում աշխատող լրագրողների, հրեական պետության ոստիկանները ծեծի են ենթարկել թե մզկիթի աշխատողներին, մուսուլման հավատացյալներին, ծերերին ու երիտասրարդներին։ Ոստիկանները նաև փորձել են խափանել բուժանձնակազմի մուտքը մզկիթ, ինչի պատճառով այնտեղ փակված են մնացել մի շարք վիրավորված մարդիկ։ Ալ-Աքսայի անվտանգության աշխատակիցներից մեկի աչքին ուժայինները կրակել են ռետինե փամփուշտներով։ Բռնության են ենթարկվել անգամ լրագրողներն ու բուժաշխատողները։ Ստորև տեղադրված տեսանյութում երևում է՝ ինչպես են իսրայելցի ոստիկանները հետապնդում և ծեծի ենթարկում տեղում աշխատող լրագրողներից մեկին։

Zionism looks like this: breaking the arm of the journalist documenting your crimes. pic.twitter.com/3nht7L0JPs

