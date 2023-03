Զանգվածային թունավորում․ Իրանում շարունակում են թիրախավորել աղջիկներին

Ավելի քան հազար աշակերտուհիների թունավորման հետ կապված անհանգստությունն աճում է Իրանում։ Դպրոցականների ծնողները բողոքի ցույցեր են կազմակերպում Իրանի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում՝ մայրաքաղաքում։

Իշխանությունները միջադեպի մեջ մեղադրում են Իրանի «թշնամիներին»։ Շատերը կասկածում են, որ թունավորումները դիտավորյալ փորձ են՝ աղջիկների դպրոցները փակելու համար:

Իրանում նոյեմբերից ավելի քան 1000 դպրոցականներ, մեծամասամբ՝ աղջիկներ, թունավորումների ալիքի զոհ են դարձել: Սիմպտոմներն են շնչառական խնդիրները, սրտխառնոցը, գլխապտույտն ու հոգնածությունը։

Թունավորման առաջին դեպքը գրանցվել է նոյեմբերի 30-ին Ղոմ քաղաքի դպրոցներից մեկում, երբ շուրջ 18 աշակերտուհիներ հոսպիտալացվել էին։ Այդ ժամանակից ի վեր, ըստ տեղի լրատվամիջոցների, տուժել է առնվազն 58 դպրոց՝ 15 նահանգներում:

